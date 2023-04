Che tempo farà nel weekend del ponte del 25 aprile

Pioggia già dalla notte di giovedì come anticipato ieri e allerta meteo per oggi. Le condizioni miglioreranno domani ma solo nella seconda parte della giornata. A Como venerdì sono quindi previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1843m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per weekend.

Sabato 22 aprile

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3118m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 23 aprile

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata rapido rasserenamento, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2217m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 24 aprile

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2241m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 25 aprile

Giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2433m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.