Caldo tropicale sul lago di Como: notti mai così afose

Caldo intenso al centro nord: l'anticiclone tropicale sta raggiungendo in queste ore il suo apice ed è atteso un rialzo ulteriore delle temperature anche nell'area del lago di Como. La situazione sarà resa ancora più insopportabile dall'afa che non darà tregua neanche di notte.

“Caldo e a tratti afa si faranno sentire anche nelle ore serali ma pure in nottata - precisano gli esperti di 3bmeteo - in particolare su Valpadana, zone costiere e in generale nei grandi centri urbani. Su queste aree ci attendono notti tropicali, ovvero con temperature minime che in alcuni casi non scenderanno al di sotto dei 25°C.

ll caldo dovrebbe durare fino a sabato 26 agosto. Da domenica 27 agosto è probabile un progressivo calo termico a partire dal Nord, successivamente al Centro.