Fino a quando a Como farà caldo come in estate

Tutto merito di una "cupola anticiclonica africana che sta investendo in pieno la nostra Penisola determinando un clima diurno prettamente estivo praticamente ovunque, ma con anomalie maggiori al Centronord, dove i valori termici risultano superiori alle medie della prima decade di ottobre localmente anche di 6-10°C", ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara.

A Como e provincia questo aiuta anche a prolungare la stagione turistica, specie di prossimità. Durante la settimana in corso si potranno raggiungere e superare i 28°( sabato 7 ottobre), e il weekend sarà all'insegna del sole e del clima quasi estivo. Le prossime precipitazioni di un certo rilievo che potrebbero abbassare le temperature sono previste non prima del prossimo 12 ottobre dove potrebbero cadere fino a 22mm di pioggia e la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C. Chiaramente mancando ancora una settimana si tratta di una tendenza che andrà riconfermata nei prossimi giorni. Pertanto al momento non resta che godersi questo scampolo di estate.