Torna il caldo anomalo, settimana quasi estiva

La fase autunnale che sta interessando l'Italia è destinata a fare dietrofront fino a nuovo ordine lasciando spazio ancora a delle belle giornate di sole dal sapore estivo. Un cuneo di alta pressione di matrice africana si spingerà dunque dalla Penisola Iberica in direzione dell'Europa centrale conquistando velocemente le nostre regioni centro settentrionali. Alta pressione uguale sole ma dato che la massa d'aria ha origini subtropicali significherà anche il ritorno del caldo, non eccessivo ma localmente si potranno tornare a vedere anche massime fino a 30°C al Centro Nord. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per Como e provincia sino al weekend dell'1 ottobre.

Martedì 26 settembre

bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4232m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 27 settembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4267m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 28 settembre

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4341m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 29 settembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4375m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 30 settembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4268m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 1 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4105m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.