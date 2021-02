Assaggio di primavera, in settimana sole e punte di 20 gradi

L'anticiclone sub-tropicale rinforzerà ulteriormente per buona parte della settimana, con componente nord africana, rinnovando tempo stabile e in prevalenza soleggiato nel comasco in particolare dal mercoledì 23 quando il termometro si alzerà. Le temperature in questa fase subiranno infatti un ulteriore rialzo, specie per quanto concerne le massime, che raggiungeranno in alcuni casi valori primaverili. Sono infatti attese punte di 18-20°C in città e sul lago di Como. Mite pure in montagna, in relazione al periodo in corso, con punte di oltre 14-15°C a 800-1000m su Alpi e Appennino.

QUANTO DURERA'