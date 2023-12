Arriva l'anticiclone che porta temperature tipiche di maggio

È ormai scontata, lo dicono gli esperti di 3BMeteo, la rimonta di un possente anticiclone già a partire dalle ultime ore di questa settimana e soprattutto dall'inizio della prossima. Espandendosi dall'Europa occidentale porterà con sé, oltre a stabilità e tempo in prevalenza soleggiato, anche aria molto mite proveniente dal medio Atlantico, responsabile di un aumento delle temperature soprattutto in quota, al di sopra delle inversioni termiche che gravano nei bassi strati. A risentire maggiormente dei suoi effetti saranno infatti le zone alpine ed in particolare quelle occidentali, dove ad un'altezza di circa 1500m sono previste isoterme di 14°C, quasi come d'estate. Su questo settore le temperature massime potranno raggiungere picchi 15/16°C sui pendii esposti al sole delle località alpine piemontesi e valdostane, valori ben superiori rispetto a quelli che si registreranno in pianura, condizionati dalle inversioni termiche. Il clima sarà comunque mite anche in Val Padana, così come sulle regioni centrali dove sono attese punte anche intorno a 14°C sul versante adriatico, mentre al Sud le massime potranno toccare i 15/16°C.

Meteo a Como fino a domenica

A Como le temperature cominceranno a salire, intorno ai 15° già nel fine settimana in arrivo per poi alzarsi ancora con l'anticlone, che le porterà fino a 17°-18°. Persiste l'allerta meteo per il vento forte fino a stasera a mezzanotte. Le giornate (compreso il weekend del 16 e 17 dicembre) saranno per lo piu' caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi.