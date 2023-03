Raffiche di vento fino a 90 km/h: quanto durerà l'allerta meteo a Como e provincia

Da ieri sera il vento ha cominciato a soffiare forte in molte zone di Como e della provincia. La protezione civile ha diramato un comunicato di allerta gialla per il nostro territorio che dovrebbe durare, salvo nuovi aggiornamenti, fino alle 18 di oggi 15 marzo. Quasi nulle invece le possibilità di nuovi rovesci di pioggia.

Da mercoledì, dicono gli esperti di 3bmeteo, e probabilmente fino a tutto il weekend compreso tempo nuovamente asciutto e in prevalenza assolato, a tratti irregolarmente nuvoloso. Temperature in calo specie mercoledì per temporaneo afflusso freddo da Nord, poi nuovo progressivo addolcimento termico. Purtroppo non si intravedono almeno nel medio termine ulteriori preziose piogge che potrebbero alleviare almeno in parte la siccità, probabile perturbazione la prossima settimana, ma a confermare.

Il comunicato della protezione civile per l'allerta vento

Dal tardo pomeriggio di ieri e? previsto un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, a partire dai settori alpini e prealpini di Nordovest. I venti potranno assumere in parte anche a carattere di Foehn. Attese raffiche massime nelle valli alpine e prealpine tra 50-70 km/h, fino a 70-90 km/h in alta quota oltre i 1800 metri. Sulla pianura centro-occidentale e Appennino raffiche fino a 50 km/h. Sono previste, sui settori orientali della regione, precipitazioni deboli sparse o localmente moderate, che potranno assumere anche carattere di rovescio o locale temporale.

Per la giornata di oggi 15/03 permarranno venti da Nord-Ovest che, in parte, potranno assumere anche carattere di Foehn. Nelle valli alpine e prealpine sono attese raffiche mediamente tra 50 e 70 km/h e oltre i 1500 metri sulle Alpi saranno possibili raffiche fino a 90 km/h. Sui settori di pianura, appennino e zona del Garda, fino a meta? pomeriggio, sono previsti venti moderati e a tratti forti. I fenomeni sono attesi in generale attenuazione dal tardo pomeriggio.

Allerta vento, cosa fare

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei Presi?di territoriali e delle Autorità locali.

Si chiede pertanto di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.