Notte di forti temporali e nubifragi nel Comasco: doppia allerta meteo

Doppia allerta della protezione civile meteo su Como e provincia per temporali forti e rischio di dissesti idrogeologici. Nella notte e domattina infatti sono previsti rovesci e temporali sparsi anche sulle pianure, che potrebbero assumere carattere di forte intensità con nubifragi anche persistenti, in particolare sulle province di Como,Milano, Monza-Brianza, Lecco, Bergamo (non esclusi picchi locali over 40-50 mm con allagamenti); qualche rovescio o temporale talora intenso possibile inoltre nel Bresciano.

L'allerta della protezione civile

"Dal pomeriggio di oggi 14/09 attesi sulla Lombardia rovesci sparsi o isolati temporali collegati al ciclo diurno, piu' probabili a ridosso dei rilievi. Verso sera l'ingresso di aria fresca da Est a bassa quota produrrà una linea di instabilità convettiva, inizialmente sulla pianura centro-orientale e sull'Appennino, in rapido transito verso Ovest. Intensificazione generale delle precipitazioni anche a carattere temporalesco, in prosecuzione nella notte. Venti previsti in parziale rinforzo da est sulla pianura orientale e sul Garda, prevalentemente moderati, dal tardo pomeriggio.

La linea di instabilita? generatasi nella sera di giovedi? interesserà fino al mattino di domani 15/09 la pianura centro-occidentale ed i rilievi occidentali. La stazionarieta? dei fenomeni potra? portare a cumulate significative nelle 12 ore, in particolare sulla fascia pedemontana occidentale e sul Nordovest (Varesotto, basso Lario e alta pianura Occidentale). Dalla tarda mattinata- primo pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, salvo isolati temporali possibili fino a sera, in particolare su su Appennino e Prealpi Centro-Orientali. Venti in parziale rinforzo nella notte su pianura e parte dei rilievi occidentali".

Meteo a Como

A Como e provincia, come riportano gli esperti di 3BMeteo, i temporali potrebbero cominciare a partire dalle 23 di oggi 14 settembre per poi rinforzarsi dalle 3 alle 5 del mattino dove sono previste precipitazioni molto abbondanti e temporali localmente intensi. A partire dalla serata di domani 15 settembre il cielo dovrebbe schiarirsi.