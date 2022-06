A Como e provincia emessa un'allerta meteo per temporali forti

L'allerta per possibili temporali forti della protezione civile per oggi 22 giugno riguarda anche il territorio di Como e provincia.

L'allerta (in codice giallo) come riportato dal centro monitoraggio rischi naturali terminerà alle 21. Le precipitazioni, seppure abbondanti, daranno sollievo sul fronte siccità ma non riequilibreranno il deficit idrico. Normalmente nei primi 6 mesi dell'anno si registrano precipitazioni per circa 600mm, quest'anno - secondo i dati delle centraline del meteorologico lombardo - il dato è fermo a circa 120mm.

Massime in lieve calo, sui 31-32°C in pianura.

"Persistono condizoni instabili sul territorio regionale anche per la giornata di domani 22/06, con flusso umido Sud-Occidentale e avvezione di aria relativamente più fresca in quota da Ovest. Tra la notte e le prime ore del mattino precipitazioni anche a carattere temporalesco interesseranno i settori di Nord-Ovest, quindi si diffonderanno da sparsi a diffusi a tutta la fascia alpina e prealpina nel corso della mattinata e nella seconda parte della giornata. Nelle ore pomeridiane possibile estensione delle precipitazioni anche ai settori occidentali della pianura, con probabilità di temporali moderati da isolati a sparsi. In serata fenomeni in attenuazione o esaurimento ovunque, ad eccezione dei settori alpini più settentrionali dove saranno possibili isolati rovesci. Rinforzi di vento da Sud su Alpi ed Appennino a partire da metà mattinata e in attenuazione tra tardo pomeriggio e sera, con possibili raffiche fino a 60 km/h."

Le previsioni a Como per i prossimi giorni

L'insatbilità proseguirà anche nella giornata di domani 23 giugno e venerdì 24. Come riportano gli esperti di 3bmeteo dopodomani sono previsti 8mm di pioggia e la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4196m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.