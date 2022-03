Clima secco, cresce il rischio incendi: allerta della Protezione Civile a Como e provincia

Nuova allerta meteo su Como e provicia e in altre zone della Lombardia. Si tratta di un codice arancione per il rischio incendi. Questo il comunicato diramato dalla Protezione Civile:

"Un vasto campo di alta pressione favorisce condizioni stabili e soleggiate ovunque sul territorio regionale. Si prevede un graduale calo del tasso di umidità dell'aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio Incendi Boschivi in generale rialzo.

Si sottolinea che le condizioni meteo-climatiche, il perdurare dell'assenza di precipitazioni e l’umidità del combustibile vegetale in ulteriore diminuzione saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce, in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione (come Como). I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla Pianura Orientale si limitano alle aree boscate."

Cosa non fare in caso di rischio incendi

L'allerta è stata lanciata ieri 21 marzo e fino a nuovo aggiornamento è quindi vietato: accendere di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri; far brillare mine; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville; gettare mozziconi accesi al suolo; compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio, nonché la combustione, nel luogo di produzione, di piccole quantità di materiali vegetali derivanti da attività agricole e forestali. Per i trasgressori scattano le sanzioni previste dalla legge e applicate sul territorio regionale.

Chi chiamare

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, la Protezione Civile invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l'app allertaLOM e avvisare le Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza: • CentroOperativoRegionaleAntincendioBoschivo(CORAIB):035.611009;

• SalaOperativadiProtezioneCivileregionale:800.061.160;

• SaleOperativeProvincialiVVF:115oinalternativail112.