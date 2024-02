Forte pericolo di valanghe: massima allerta su tutte le montagne della Lombardia

Gli appassionati di montagna e gli abitanti delle aree montuose lombarde sono avvisati di prestare la massima attenzione questo fine settimana a causa di un significativo rischio di valanghe. Il bollettino di Arpa Lombardia ha alzato il livello di pericolo da 3-Marcato a 4-Forte in diverse zone, tra cui le Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, le Prealpi Lariane, le Orobie, le Prealpi Bergamasche, Bresciane e l'Adamello. L'avviso indica una minore, ma comunque presente, preoccupazione per le Prealpi Varesine e un livello debole di pericolo nell'Appennino Pavese.

La causa principale di allerta è data dagli abbondanti apporti nevosi recenti, che hanno aumentato e sovraccaricato gli accumuli di neve, presentando un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi. Questa situazione rende possibile il distacco di valanghe anche di grandi dimensioni con un debole sovraccarico, e si prevede un aumento dell'attività valanghiva spontanea durante le nevicate, con fenomeni di dimensioni grandi e molto grandi.

Le autorità locali e gli esperti di sicurezza in montagna raccomandano la massima cautela per chiunque pianifichi di fare escursioni in queste aree. È fondamentale scegliere con attenzione gli itinerari e, laddove necessario, dotarsi obbligatoriamente di artva (dispositivo di ricerca di vittime di valanga), pala e sonda. Questi dispositivi sono essenziali per la sicurezza personale e di gruppo in montagna, soprattutto in condizioni di rischio elevato come quelle attuali.

Si sottolinea inoltre l'importanza della prudenza anche per le escursioni a quote più basse, specialmente se si attraversano canali che potrebbero essere interessati da scaricamenti di valanghe provenienti dai pendii più alti.

L'invito è a tenere sotto controllo gli aggiornamenti sulle condizioni di pericolo valanghe. Il prossimo bollettino sarà pubblicato sabato 24 febbraio alle ore 13:00 sul sito ufficiale di Arpa Lombardia, dove è possibile trovare dettagli più specifici per area e per giornata, nonché informazioni sull'evoluzione della situazione meteorologica.