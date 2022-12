Allerta neve a Como e provincia: le precipitazioni più intense nella notte

Dopo qualche fiocco caduto negli scorsi giorni anche a basse quote oggi scatta l'allerta neve anche in pianura nella provincia di Como e in altre zone della Lombardia. La neve potrebbe cominciare a cadere nel pomeriggio ma le precipitazioni maggiori sono attese nella notte, con possibili accumuli anche in bassa quota.

Spiegano gli esperti: "La presenza di aria fredda al Nord Italia favorirà nevicate inizialmente a quote molto basse, se non a tratti in pianura sul Nordovest” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “in particolare giovedì sera fiocchi bianchi fino a quote pianeggianti. La fredda circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con deboli nevicate dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio; sulle basse pianure orientali molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco".

Le previsioni a Como

A Como oggi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Deboli nevicate in serata, sono previsti 15mm di pioggia e 0.3cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1478m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: neve.

Le strade a Como e provincia

Come comunicato dal personale competente per quanto riguarda la pulizia delle strade si è già in fase d'allerta date anche le previsioni per il pomeriggio-serata di oggi 15 dicembre.

Le imprese in servizio per l’Amministrazione provinciale già intervenute per le deboli precipitazioni nevose della scorsa settimana sono già pronte per “lo spandimento di materiale antighiaccio” prestando maggior attenzione “alle strade interessate dal trasporto pubblico su gomma ed alla rete principale a servizio degli ospedali”. Attenzionate anche quelle che conducono in Valle Intelvi e Valmara, dato anche il gande flusso di frontalieri.