Allerta meteo su tutta la provincia di Como: forte pioggia e rischio smottamenti

Nuove e intense piogge su Como e provincia sono attese per oggi e la protezione civile ha emesso su tutta la provincia un'allerta meteo per rischio idrogeologico. L'allerta gialla (media gravità) durerà almeno fino alle 9 di domani mattina, 24 aprile.

Il comunicato della protezione civile

Il giorno 23 aprile è previsto un peggioramento del tempo. Attese precipitazioni sparse dal mattino sui settori prealpini e alpini occidentali, in intensificazione dal pomeriggio e verso sera interessamento anche dei restanti settori della regione. Le precipitazioni potranno assumere localmente anche carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in graduale esaurimento, a partire dai settori occidentali, dalla mattina di lunedi? 24/04. Quota neve oltre 1800 metri circa. Previsti rinforzi di vento sui settori alpini oltre i 700 metri, con velocita? medie orarie tra i 30-50 km/h e su pavese tra i 20-30 km/h.

Il meteo a Como

A Como oggi, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2498m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domani 24 aprile le piogge saranno intense nelle prime ore della mattinata per poi lasciar posto al sereno.