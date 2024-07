Forti temporali e rovesci, emessa una doppia allerta meteo: venti fino a 100 km/h

Caldo africano e temporali forti si alternano in questo ultimo periodo sulla Lombardia e in particolare sul Lario, Alpi e Prealpi. La protezione civile ha emesso una nuova doppia allerta meteo arancione valida anche a Como e provincia per rischio idrogeologico e temporali forti. L'allerta scatterà a patire dalla mezzanotte. In concomitanza con i temporali e a livello locale potrebbero esserci raffiche di vento molto forti, fino a 100 km/h.

A Como, scrivono gli esperti di 3bmeteo, domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4148m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico

"Per la seconda parte della giornata di oggi 11 luglio, scrive la protezione civile, le precipitazioni saranno possibili su fascia alpina, prealpina e Appennino. Verso sera previsto aumento della probabilità di precipitazione a ridosso dei rilievi, in particolare settore di Nordovest, e in parte anche ai settori adiacenti di Pianura, in particolare alta Pianura occidentale. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale.

La giornata di domani 12 luglio sarà marcatamente instabile per la presenza di un flusso in quota da Sudovest, associato a una vasta struttura depressionaria atlantica. Attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale: fin dalle prime ore della notte e per gran parte della giornata a partire dai settori occidentali, in estensione da Ovest a Est tra tarda mattina e pomeriggio. Precipitazioni più insistenti sul Nordovest e sulle aree tra fascia prealpina e alte pianure. In particolare sui settori Nord occidentali, sono attese cumulate areali di pioggia fino a 90 mm. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con tendenza da metà pomeriggio a disporsi sui settori più occidentali dai quadranti settentrionali: generalmente deboli o moderati, ma con raffiche anche oltre i 100 km/h localmente, in concomitanza ai passaggi temporaleschi.

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 12/07 per l'aggiornamento e l'eventuale estensione dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata".