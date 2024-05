Maltempo a Como, scatta l'allerta gialla per i temporali forti

Temporali in arrivo. Nuova allerta maltempo in codice giallo a Como e provincia emessa ieri e valida anche per oggi 30 maggio. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un'allerta per il rischio di forti temporali valida a partire dalle 18 di mercoledì 29 maggio. L'avviso di criticità riguarda il nodo idraulico di Milano e l'area della pianura centrale. I temporali più forti nel Comasco previsti in serata a partire dalle 22 e fino alle 23.

"Nelle prime ore di oggi 30 maggio previsti rovesci sparsi o locali temporali sulle zone occidentali, in lenta estensione verso le zone di pianura centrali e orientali. Tra il primo pomeriggio e la serata si attendono nuovi rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in estensione verso le zone di pianura, con locali picchi di precipitazione tra 40 e 60 mm/12h. Dalla tarda serata probabile intensificazione delle precipitazioni sulle zone di pianura occidentali e centrali e sulle zone prealpine. I fenomeni convettivi più intensi e diffusi sono attesi dal pomeriggio. Ventilazione generalmente debole, in moderato rinforzo da Est in pianura dalla serata".

Il meteo a Como

A Como oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 20mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3081m. Allerte meteo previste: pioggia.