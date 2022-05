Temporali forti in arrivo, allerta anche a Como e provincia

La protezione civile di regione Lombardia ha proclamato un'allerta meteo ordinaria - codice giallo - per rischio di "temporali forti" dalle 12 di giovedì 5 maggio, fino alla mezzanotte. Nelle zone a rischio anche Como e provincia.

"Nel corso della giornata di oggi 5 maggio- scrive la Protezione Civile nel comunicato di allerta - permangono condizioni di instabilità diffusa. Dal pomeriggio probabile attivazione di rovesci e locali temporali dapprima su Prealpi e Appennino, entro sera anche su gran parte della pianura. La fenomenologia più probabile è rappresentata da precipitazioni localmente abbondanti, con possibili cumulate fino a 40-60 mm, in attenuazione già dalle prime ore del 06/05."

Il maltempo e i temporali si protrarranno fino a sabato ma con temperature in aumento per il weekend anche di 5°. Domenica, come riportano gli esperti di 3BMeteo, il cielo si schiarirà progressivamente e sono previste solo deboli piogge sparse.

Sole e acquazzoni: le previsioni

Secondo i dati di 3Bmeteo i primi quattro mesi del 2022 sono stati tra i più "asciutti" degli ultimi 200 anni. "Nel corso della settimana la Lombardia sarà alla prese con la tipica variabilità di stampo primaverile - ha detto Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo -. Quasi tutti i giorni avremo a che fare con nubi irregolari alternate a schiarite, acquazzoni e temporali a carattere sparso che prediligeranno le aree alpine, prealpine e pedemontane ma che a tratti potranno interessare anche le zone pianeggianti, specie tra pomeriggio e sera. I fenomeni saranno tuttavia a macchia di leopardo e molte zone rimarranno anche all'asciutto - ha puntualizzato l'esperto -. Mancherà infatti una vera e propria perturbazione organizzata in grado di portare piogge diffuse e quantitativi pluviometrici ben distribuiti su tutto il territorio: ciò non permetterà quindi di risolvere la situazione di siccità che affligge la nostra regione da ormai molti mesi".