Giornata di temporali forti: allerta arancione confermata. Le previsioni

È stata confermata per la giornata di oggi 18 settembre l'allerta meteo della protezione civile che per la Lombardia e in particolare per Como e provincia (arancione per quanto riguarda i temporali forti e gialla per i dissesti idrogeologici) scatterà a partire dalle ore 12. Tutta la giornata sarà caratterizzata da temporali, in alcune zone anche forti. Si raccomanda la massima attenzione sulle strade del territorio.

"Nel corso del pomeriggio di oggi, spiega con un nuovo avviso la protezione civile, sono attese sulla Lombardia precipitazioni a carattere convettivo e temporalesco da moderate a forti sui settori alpini, prealpini e pedemontani. Sulla pianura i fenomeni interesseranno la parte centro occidentale della Regione, mentre saranno poco probabili sulla bassa pianura orientale e Appennino. La probabilità di eventi significativi è maggiore sulle aree pedemontane e prealpine centro occidentali, ma non sono esclusi fenomeni localmente intensi anche nelle Zone di confine di alta pianura. In serata le piogge insisteranno ancora diffuse e moderate sulla fascia alpina e prealpina, in lieve attenuazione e graduale esaurimento in tarda serata sui settori pedemontani e di alta pianura.

Si segnala inoltre dal pomeriggio di oggi 18/09 l'aumento dell'intensità del vento da Sud sulla fascia di bassa pianura occidentale, Appennino e fascia alpina e prealpina, con raffiche possibili fino a 70 km/h oltre quota 600-1000 metri, in attenuazione nel corso della serata".

Temporali a Como: le previsioni

A Como oggi giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 22mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3843m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

L'orario in cui, al momento, sono previsti i temporali più intensi, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, è a partire dalle 19 e fino alle 20 circa anche se tutta la giornata sarà comunque caratterizzata da pioggia.