Temporali e violenti acquazzoni in arrivo. È allerta meteo della protezione civile

Ancora pioggia, sebbene alternata a giornate calde e di sole. L'estate stenta a decollare. La protezione civile ha emesso su Como e provincia (e su altre zone della Lombardia) una nuova allerta meteo per forti temporali a partire dalle 14 di oggi 7 giugno.

A Como e provincia in serata, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, ci saranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sono previsti 15mm di pioggia nelle prossime ore. I rovesci più intensi sono previsti a partire dalle ore 20 e fino alle 23. Nell'allerta diramata si parla anche di possibili acquazzoni che potrebbero portare "cumulate pluviometriche maggiori anche per effetto orografico".

L'allerta meteo della protezione civile: il comunicato

"Dal pomeriggio di oggi 07/06 e? prevista la formazione di rovesci di pioggia e temporali distribuiti in modo irregolare sul territorio regionale, che risulteranno più probabili sui rilievi e sulla pianura occidentale. Sui settori prealpini e sull'appennino i fenomeni potranno risultare di maggiore intensità e persistenza, causando cumulate pluviometriche maggiori anche per effetto orografico. Dalla serata attesa generale attenuazione.

Per la giornata di domani 08/06 prevista generale attenuazione dell'instabilità sulla Regione. Possibili rovesci di pioggia e brevi temporali, in particolare dal pomeriggio. I fenomeni avranno maggiore probabilità di formazione lungo la fascia prealpina ed appenninica. L'alta pianura potrebbe essere interessata da temporanei sconfinamenti dei fenomeni durante le ore pomeridiane. Dalla sera generale attenuazione dell'instabilità fino a completo esaurimento delle precipitazioni".