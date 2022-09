Allerta meteo su Como e provincia per temporali forti: fino a quando

Ieri 29 settembre, in alcune zone del Comasco, si sono verificate precipitazioni molto intense. A Lomazzo, Cirimido e altri paesi le grandinate hanno ridotto le strade a fiumi di ghiaccio. L'allerta meteo per temporali forti (localizzati) dura anche per tutta la giornata di oggi 30 settembre fino a mezzanotte. A Como e provincia come riporta il comunicato della Protezione Civile, la giornata di oggi si presentera? generalmente instabile, soprattutto tra la notte ed mattino, quando ancora saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni con piogge che potrebbero insistere su parte della pianura. I fenomeni temporaleschi, da isolati a sparsi, saranno possibili per l'intera giornata.

Il meteo a Como

Come riportano gli esperti di 3Bmeteo a Como oggi 30 settembre i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2407m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nel corso della serata tendenza a graduale attenuazione delle precipitazioni su tutta la Regione.