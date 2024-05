Emessa nuova allerta meteo: pioggia battente e rischio idrogeologico nel Comasco

Nuova allerta per maltempo per Como e provincia. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità (codice giallo) valido dalle sei di martedì 7 maggio per rischio idrogeologico che coinvolge anche il comasco. L'allerta cesserà a mezzanotte di mercoledì 8 maggio.

A Como, come riporta 3bmeteo, domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C,

Nell' Erbese domani sono previsti 33mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2321m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. I temporali piu' forti alle 3 del mattino.

Le previsioni

"Per la giornata di domani 07 maggio sono attese nuove precipitazioni sparse, da deboli a moderate e localmente sotto forma di rovesci. Nella prima parte del giorno i fenomeni interesseranno Alpi, Prealpi, Appennino e pianura occidentale, nel pomeriggio i restanti settori di pianura centro-orientali. Si segnala la probabilità di temporali nel pomeriggio sulla pianura (specie settori centromeridionali) e sull'Appennino, seppur non si escluda un marginale coinvolgimento anche dei settori prealpini. Viene considerata come "molto bassa" la probabilità di temporali forti. In serata parziale attenuazione delle piogge. Nel totale della giornata si prevendono accumuli generalmente compresi tra 5-30 mm su parte della pianura e sulle Prealpi Occidentali. Sulla pianura centro-occidentale, in maniera isolata, non si escludono entro il pomeriggio-sera accumuli fino a 40-60 mm".