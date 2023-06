L'assedio del maltempo, ancora temporali: scatta un'altra allerta meteo a Como

Ancora piogge e temporali. E una nuova allerta meteo. Nelle prossime ore a Como e in provincia è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città e sulla brianza Comasca. Dalle 18 di martedì 13 giugno è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Le previsioni meteo

"Per la giornata di oggi 13 giugno attese precipitazioni sparse intermittenti, piu? insistenti sui settori centro-occidentali - si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Le precipitazioni potranno essere anche a carattere di rovescio, con temporali generalmente poco strutturati e poco mobili, piu? probabili ed intensi sulle zone Sud-occidentali e sulle Prealpi Orientali, in serata anche sul Nord-Ovest ed Alta Pianura Occidentale".

"Per la giornata di domani 14 giugno permarranno residue precipitazioni moderate fino al primo mattino su zone occidentali e meridionali, anche a carattere di temporale - hanno puntualizzato gli esperti -. Nel pomeriggio prevista una possibile nuova instabilita? sui rilievi, soprattutto quelli orientali, con rovesci o temporali in estensione alle zone di pianura centro-orientali, previsione che verra? rivalutata dal Centro Funzionale nella mattina di mercoledì. Attesi venti moderati dai settori orientali in pianura e settentrionali in montagna. Dal pomeriggio, previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione in quota sul Nord-Ovest".