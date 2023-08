Continua l'allerta meteo sul Comasco: si temono ancora violenti temporali

Di nuovo un'allerta arancione diramata dalla protezione civile della Lombardia. Si temono anche per la giornata e la serata di oggi, 4 agosto 2023, violenti temporali, grandinate e forte vento. L'allerta arancione è il livello di pericolo tre su quattro. "Per venerdì - si legge nel bollettino meteo - si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni - concludono le previsioni - in progressiva attenuazione dalla serata".