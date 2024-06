Nuova importante allerta meteo su tutto il Comasco

Ancora fulmini, tuoni, raffiche di vento e in qualche caso anche grandine. L'ennesimo temporale estivo di questo giugno che segue le orme di magigo. È quello che potrebbe abbattersi sul Nord Italia, e dunque anche a Como e in provincia nel pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno secondo gli esperti di 3Bmeteo.

La fascia temporale più critica per il Comasco è quella compresa tra le 16 e le 21, secondo Edoardo Ferrara meteorologo di 3Bmeteo. In questo arco temporale potrebbero verificarsi “rovesci e temporali talora intensi con rischio per locali nubifragi e/o grandinate e raffiche di vento sia sull’are urbana che dell’hinterland”. Dunque allerta arancione per rischio temporali e gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione civile. Il maltempo dovrebbe proseguire anche nella giornata di mercoledì, tuttavia al momento sono previsti fenomeni piovesi meno intensi.