Pioggia e vento forte: sul Comasco è allerta gialla

Pioggia fino almeno al pomeriggio del 2 dicembre, ma anche forte vento. La protezione civile della Lombardia ha diramato un'allerta gialla proprio a causa delle previste forti raffiche ventose che sferzeranno diverse zone della regione, compreso il territorio comasco. A Como e provincia a partire dalle prime ore del mattino "i venti rinforzeranno da Nord, e persisteranno arealmente moderati anche per tutta la seconda parte della giornata e saranno in attenuazione solo in tarda serata". In particolare si prevede vento "tra 45 km/h, con raffiche possibili attono a 70 km/h" con raffiche "che sulle creste di confine potranno superare i 90 km/h".