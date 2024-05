Rischio temporali: scatta l'allerta gialla sul lago di Como

La protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio di forti temporali che coinvolge anche e sopratutto la zona del Lario. Per il momento l'allerta durerà fino alle 6 di lunedì mattina 13 maggio.

Per la giornata di oggi, 12 maggio 2024, è previsto un aumento dell’instabilità. Si attendono rovesci o temporali sparsi sui rilievi in particolare sulle Prealpi e, verso sera, un progressivo aumento della probabilità di temporali anche su Nord-Ovest (in misura minore anche sulla pianura occidentale), con possibilità di fenomeni localmente intensi. Per quanto riguarda la bassa pianura e l'Appennino, saranno possibili temporali localmente forti ma al momento, rispetto ai rilievi alpini e prealpini e alla fascia pedemontana, risulta relativamente più bassa la probabilità di innesco della convezione. Venti inizialmente deboli variabili, tendenti a deboli o moderati meridionali od occidentali dal pomeriggio.

Si segnala la probabilità di forti raffiche di vento sui rilievi occidentali verso sera. Nella notte e primo mattino di lunedì 13/05 saranno ancora possibili rovesci o temporali sparsi su settori occidentali e rilievi centrali, anche di moderata o forte intensità.