Maltempo, strade allagate a Como

Numerose strade di Como si sono improvvisamente allagate quando nel corso della mattina del 30 agosto 2020 una forte e intensa pioggia di è abbattuta sulla città. I vigili del fuoco sono stati allertati a causa di diversi allagamenti che li hanno impegnati in diverse zone del capoluogo e della provincia a partire dalle 11.30. A Como città due strade in particolare si sono trasformate momentaneamente in fiumi: viale Varese e via Pasquale Paolo. Particolarmente impressionante la foto di quest'ultima scattata da un lettore di QuiComo che pubblichiamo in questo articolo.

