A Como fine settimana con temperature fino a 28°: le previsioni per sabato e domenica

L'arrivo dell'anticiclone sub tropicale, come riferito dagli esperti di 3BMeteo, dalla Spagna dove già si toccano i 34/35°C, ha comportato un sensibile aumento delle temperature anche in Italia soprattutto al Centro Nord. Ecco le previsioni per il weekend.

Sabato 14 maggio

A Como sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3443m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 15 maggio

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3538m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.