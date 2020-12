Con l'anno nuovo stelle cadenti sul Lago di Como: quando vederle

Sarà il primo evento astronomico degno di nota del 2021. È previsto per il 2 gennaio quando la Terra raggiungerà la minima distanza dal Sole. Lo annuncia e spiega l'Unione Astrofili Italiani (Uai) come riportato anche dall'Ansa. Il picco di questo splendido fenomeno, sarà il giorno 3 gennaio. Le Quadrantidi, ovvero le stelle cadenti d'nverno, in questa giornata saranno al loro culmine di attività. Anche se le ore diurne sono quelle più interessate dal fenomeno, lo sciame si potrà ammirare anche al calare del sole. Tutti col naso all’insù, quindi nelle notti tra il 2 e il 3 gennaio. Saranno specialmente nell’emisfero settentrionale, guardando in direzione nord-est, sperando nella nitidezza del cielo.

Un evento astronomico davvero degno di nota, dato che ci saranno anche picchi di 200 stelle cadenti in un’ora!

I pianeti di gennaio 2021

Giove e Saturno, che sono stati i sovrani del cielo di dicembre ci salutano, ma al posto loro arriva Mercurio, che torna nel cielo serale. nel mentre Venere sarà sempre meno visibile al mattino e il 21 gennaio ci sarà un bellissimo incontro nei cieli tra Luna, Urano e Marte. E torneranno anche, da metà gennaio in avanti, le meravigliose costellazioni invernali. Insomma, il cielo si muove sopra di noi, nella sua immensa bellezza che trascende dalle disgrazie terrene ma che noi, con un pò di scaramanzia fuori luogo, speriamo ci porti un 2021 sereno.