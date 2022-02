Torna il vento forte a Como: le previsioni per il weekend

Anche domani quindi e per tutto il weekend possibili violente raffiche di vento ma le temperature saranno sopra la media stagionale: a Como si toccheranno i 15 gradi. Tutto merito del Favonio, il vento secco che arriva dalle montagne e che nelle scorse settimane ha regalato temperature inusuali per questa stagione.

ll vento ha iniziato a soffiare dalla tarda mattinata di oggi 25/02 con vento medio fino a 30-40 km/h e raffiche fino a 50-60 km/h - hanno scritto i meteorologi del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per vento forte per domani, sabato 26 febbraio su Como.

A Como domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1371m. I venti saranno abbastanza forti al mattino e proverranno da Nordest, al pomeriggio proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

Prealpi Comasche

Rapido miglioramento nel corso del giorno, dopo gli ultimi piovaschi notturni sulle pianure centro-orientali. In giornata ciel sereni o poco nuvolosi ovunque. Ingresso di aria più fredda con ventilazione a tratti moderata dai quadranti orientali. In pianura massime comunque oltre i 10°C.

Domenica 27 febbraio

A Como dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1119m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente al momento, ma si attende l'aggiornamento della Protezione Civile per il vento forte.

Prealpi Comasche

L'impulso freddo che insiste sulle regioni centro-meridionali lascia ai margini la Lombardia. Giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Clima più freddo con gelate al mattino anche in pianura, al pomeriggio massime intorno ai 10 gradi. Venti deboli dai quadranti orientali.