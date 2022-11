Meteo a Como e provincia, prove d'inverno: nevicate anche sotto i 1000 metri

Fino ad oggi l'autunno ci ha riservato temperature piuttosto miti e leggermente sopra la media stagionale ma ora, come è giutso che sia, cominciano le prime "prove d'inverno".

La settimana a Como e provincia inizia nel segno della nuvolosità. Cielo molto nuvoloso infattti su tutta la regione, specie dal pomeriggio ma senza fenomeni eccetto molto deboli tra alta Valtellina e alta Valcamonica. Nebbie tra notte e mattino sulle pianure meridional. Le temperature sono in calo le minime tra 1 e 4° C, massime non oltre i 9-10° C. Ventilazione debole o assente. Questa incertezza caratterizzerà l'intera settimana. Domani, martedì 29 novembre potrebbero esserci deboli piogge e sulle Alpi nevicate anche sotto i 1000 metri.

Previsioni per martedì 29 e mercoledì 30 novembre

A Como domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. dalla sera assorbimento dei fenomeni e formazione di banchi di nebbia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 985m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

Un nuovo vortice di bassa pressione interessa le regioni del Centro-Sud ma lascia ai margini la Lombardia dove avremo cieli molto nuvolosi ma con fenomeni molto deboli a carattere sparso, nevosi da 800-1000 metri. Temperature in calo nei valori massimi che non supereranno 7-8°C, minime tra 3 e 5°C. Vento debole da Nord-Est.

A Como mercoledì 30 nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1028m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.