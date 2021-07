Nuova allerta meteo su Como per temporali forti e nubifragi. Possibili grandinate localizzate

Che il Meteo a Como e provincia durante la settimana sarebbe stato instabile lo avevano già spiegato gli esperti di 3bmeteo.com a QuiComo.

Oggi, 12 luglio, Regione Lombardia fa scattare una nuova allerta meteo relativa al rischio di temporali forti e al richio idrogeologico. Non c'è tregua per la Lombardia che vede l'allerta arancione (livello tre su quattro) per quanto riguarda i nubifragi, anche localizzati e forti. A partire dalle 9 di domani mattina, 13 luglio e fino a mezzanotte di giovedì 14 (salvo ulteriori comunicazioni) bisognerà prestare attenzione ai forti e improvvisi rovesci con possibili grandinate localizzate e sparse e nubifragi.

Fin dal mattino il vento si intensificherà con raffiche fino a 50km/h in pianura e 65Km/h sui rilievi prealpini.