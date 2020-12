Auto e camion bloccati dalla neve nel Comasco: foto e video

In molte zone della provincia di Como fin dal mattino si sono verificati disagi alla viabilità. In particolare le zone critiche sono state quelle della Bassa Comasca e dell'Olgiatese. Tante le segnalazioni di mancato spargimento sale e mancata pulizia del manto stradale. Delicata la situazione a Faloppio lungo la discesa dei Mulini. Camion e auto in difficoltà un po' ovunque nel resto della provincia.

