Cernobbio, Halloween a Villa Bernasconi: tutto il programma

A Cernobbio c’è una casa che parla: è Villa Bernasconi, museo-casa interattivo dove i visitatori, accolti come ospiti, sono invitati a scoprire numerose storie. È proprio la casa, infatti, a raccontare la sua storia, insieme a quella di Davide Bernasconi e delle Tessiture Seriche omonime, attraverso le #vocidivilla che coinvolgono e incuriosiscono gli ospiti durante la visita.

La casa ama non solo le storie ma anche chi le racconta e, per questo motivo, non vede l’ora di accogliere nuovi amici e di far risuonare nelle sue stanze nuove voci, grazie a due iniziative, che coinvolgono tutte le età, ideate in occasione di Halloween.

“Voci per Halloween”, a cura di Miriana Ronchetti, è uno stage insolito dove i partecipanti apprenderanno alcune tecniche di “voce e articolazione” per potersi esprimere in una performance ad Halloween. Nella casa che parla, per una notte, tra le stanze non si udiranno le #vocidivilla bensì riecheggeranno le voci dei fantasmi, interpretati dai partecipanti, che racconteranno la loro storia e quella di chi vi ha abitato.

Workshop: sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Performance: lunedì 31 ottobre 2022

Partecipazione euro 60,00 con iscrizione necessaria sul sito www.villabernasconi.eu

Nella giornata di lunedì 31 ottobre, inoltre, #lacasacheparla aspetta anche i più piccini con “Storie da far rizzare i capelli. Per cugini, amici, sorelle e fratelli!”. Saranno raccontate, in un’atmosfera soffusa ed emozionante, storie da tremarella tratte dalle pagine dei più incredibili libri per ragazzi coraggiosi. Tutti i bambini sono invitati a presentarsi con travestimenti spaventosi…per viaggiare con la fantasia tra le avventure di streghe, scheletri e vampiretti.

Le letture, a cura di Cristina Quadrio di Fata Morgana, si succederanno l’una dopo l’altra nella sala del Cavaliere dalle 16:00 (ingresso gratuito per tutti gli under 14) fino a concludere ritualmente l’allegro-spaventoso pomeriggio nel giardino della villa alle 18:00 con una simpatica filastrocca scaccia streghe.

Miriana Ronchetti è insegnante di recitazione, teatro e terapia, educazione della voce, comunicazione, sceneggiatura teatrale e cinematografia. Autrice teatrale e sceneggiatrice, attrice, regista.

Cristina Quadrio, fondatrice dell’Associazione Fata Morgana, si occupa di ideazione e produzione di spettacoli, animazione di burattini, pupazzi, ombre, ideazione e conduzione di laboratori teatrali e artistici, corsi di formazione.