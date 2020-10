Lungolago, riaperta al traffico una corsia

Dopo giorni di calvario finalmente da questa mattina ci si avvia alla normalità. Dopo un'attenta valutazione della situazione, con il lago di Como in costante discesa, l'assessore Negretti ha dato l'atteso via libera alla riapertura al traffico, sia pure a passo d'uomo, di una corsia del lungolago . Un via libera almeno nelle ore di punta perché ancora sono presenti sul lungolago diversi detriti che andranno ripuliti prima di un definitivo ritorno alla normalità. Potrebbe quindi esserci ancora qualche interruzione al passaggio della auto ma appare evidente che sia ormai questione di ore.

