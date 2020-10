Lago fuori, lunedì da incubo: caos traffico in centro. Auto deviate in piazza Volta

La chiusura di pochi metri di strada del girone hanno fatto piombare la città nel caos viabilistico. Il tratto antistante piazza Cavour è stato chiuso, e sebbene auto e bus provenienti da via Torno o via Manzoni vengano dirottati attraverso la piazza su via Fontana e via Cairoli, questo non basta e decongestionare il traffico. Tanto che, fatto inedito, le auto sono state ore deviate in piazza Volta. Nessuna segnaletica per viale Lecco e via Milano. Ci vogliono 45 minuti per arrivare in tangenziale uscendo da Como.



Alla redazione di QuiComo sono arrivate e continuano ad arrivare numerose segnalazioni di cittadini ostaggi di code che si sono formate in centro città. C'è chi lamenta la scarsità di vigili presenti sulle strade e chi denuncia una a dir poco carente segnaletica che devii i veicoli prima che si imbottiglino nella zona più a ridosso del lago.

