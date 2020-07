Distributori a Como e provincia: dove fare il pieno anche di metano e gpl

Con un impianto gpl o metano, il risparmio al distributore è assicurato. Senza contare i notevoli vantaggi ecologici, in quanto sono entrambe le sostanze sono a basso impatto ambientale rispetto a benzina o diesel.

Gpl e metano, però, non sono la stessa cosa. Gpl vuol dire "gas di petrolio liquefatti", in poche parole si tratta di una miscela di idrocarburi alzalini a basso peso molecolare, composta principalmente da propano e butano. Il gpl è economico, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa. Il metano, invece, è un gas volatile estratto da pozzi naturali che rilascia una minima quantità di gas serra e può essere utilizzato come carburante senza bisogno di raffinazione.

Soprattutto per chi ha auto a Gpl o metano è indispensabile conoscere gli indirizzi dei distributori in modo da calcolare anche le distanze giuste

Vediamo le app che è possibile scaricare sul nostro smartphone e che ci possono aiutare nella ricerca:

Distriburori metano, Gpl e Colonnine by Ecomotori: l'app fornisce tutte le informazioni utili per raggiungere i distributori di metano e Gpl. Sono disponibili i dati, con indirizzo, orario, prezzo e numero di telefono dei distributori anche all'estero.

OpenMetano: l'app include più di 900 distributori di metano in tutta Italia, con un'interfaccia grafica semplice e intuitiva.

Cerca Distributori Metano: l'app ricerca i distributori di metano più vicini rispetto alla posizione rilevata.

PrezziBenzina: la app include i benzinai sul territorio italiano, con i relativi prezzi, e anche i distributori Gpl e metano.

Distributori Gpl e metano a

Eni Station

Como

800 101 290



Esso

Como

031 523686



Distributore Carrefour

Como CO

031 482761



ENI Ciraolo s.a.s.

Como CO

031 270838

Aperto ⋅ Chiude alle ore 12:15



Lamperti Enzo

Como CO

031 268116



Q8

Benzinaio

Como CO

031 520795



IP

Como C

031 342416



Gestioni Europa Due Spa

Como CO

031 413 2818



Eni - Ilaria Solerti

Como CO

031 207 8198



Eni Station

Lipomo CO

800 101 290



Tamoil

Benzinaio

Solbiate CO

031 940513