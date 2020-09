Como, nuovi interventi di Comocalor in via Scalbrini

A partire da lunedì 21 settembre, Comocalor interverrà su un tratto di via Scalabrini. In direzione sud-nord (verso il centro) il traffico sarà deviato in via Vandelli, parallela alla via Scalabrini. Nella direzione opposta, quindi in uscita da Como, la viabilità resterà regolare. I lavori sono autorizzati fino al 30 ottobre.

