Como vs Alessandria al Sinigaglia: tutti i divieti della viabilità in zona per la partita

Il Como 1907 giocherà oggi 16 ottobre in casa contro l'Alessandria. Il match è previsto per le 18.30. La polizia Locale ricorda che dalle ore 12.30 di oggi scatta:

-Divieto di accesso su via Campo Garibaldi (ad esclusione di residenti e autorizzati)

- Divieto di circolazione in tutto il perimetro fuori lo stadio

Durante la partita sarà interdetto il passaggio pedonale.

Il Monumento ai Caduti non sarà raggiungibile, mentre la passeggiata "Lino Gelpi", sarà fruibile solo da Via Cantoni-Villa Olmo, piazzetta Mojana, via Pietro da Breggia.

Possibile traffico e rallentamenti in zona.