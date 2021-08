Sciopero dei treni Trenord in arrivo: rischio ritardi e cancellazioni

Sciopero dei treni Trenord in arrivo. Per domenica 5 settembre è stato proclamato uno sciopero di 23 ore del personale Trenord. Secondo quanto comunicato sul sito internet del Ministero dei Trasporti, i treni saranno a rischio dalle 3 del 5 alle 2 del 6 settembre.

A proclamare la manifestazione sono le sigle Rsu 1a Pdm, Rsu 1b Pdb. Pertanto, il servizio regionale e suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

In caso di scioperi della durata di 24 ore che coinvolgono il servizio nei giorni feriali, il personale Trenord assicura alcuni Servizi minimi di trasporto (agg. 15/06/14) individuati da accordi sindacali e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. 146/90, modificata dalla L. 83/2000). Una situazione non garantita in questo caso visto che la manifestazione sarà di domenica.