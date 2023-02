Taxi a Como, tutti i numeri utili e l'app inTaxi

Dal 1991 Radio Taxi opera a Como e provincia con la professionalità indispensabile per soddisfare le aspettative della clientela più esigente. Grazie alla tecnologia satellitare, Radio Taxi Como è in grado di coprire il territorio in maniera capillare e fornire una vettura nel tempo strettamente necessario. Ecco tutte le informazioni necessarie.

+39 031 26.15.15

Potete prenotare un TAXI chiamando il numero

+39 031 26.15.15

A Como sono presenti sette posteggi dove trovare un Taxi

Potete prenotare un TAXI NAVETTA chiamando il numero

+39 031 26.15.15

Scarica l'App InTaxi

Con l'app InTaxi potrai prenotare e pagare il tuo Taxi con pochi click.

Tu inserisci il tuo indirizzo di casa, di lavoro o semplicemente l'indirizzo a cui desideri il taxi, e a tutto il resto ci pensa la nostra App.

Siamo presenti in tutte le principali città italiane e di giorno in giorno cerchiamo di servire al meglio ogni zona d'Italia.

L'app InTaxi ti porta ovunque.

info@radiotaxicomo.com

https://radiotaxicomo.com

https://radiotaxicomo.com

C.T.C. Soc. Coop. s.r.l.

Consorzio Taxisti Comaschi

Viale Innocenzo XI n. 70

22100 Como