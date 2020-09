Chiusura Statale Regina: modifiche orari autobus ASF

Vista la chiusura della SS 340 Regina disposta da ANAS da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre dalle 8 alle 19, la linea C10 Como-Menaggio-Colico effettuerà servizio regolare solo tra Menaggio e Colico.

Tra Menaggio e Colonno sarà effettuato un servizio navetta con una vettura di dimensioni ridotte, mentre tra Como ed Argegno sarà effettuato un servizio ogni ora dalle 8.20 alle 11.20 e dalle 15.20 alle 17.20.



Per gli studenti saranno garantite:

la corsa delle 12.20 che transiterà da San Fedele e Porlezza

a seguire;

le 3 corse in partenza da Como Lazzago Magistri alle 13.15 (la partenza avverrà dalla Stazione Autolinee)

le 2 corse da Como Stazione Autolinee delle ore 14.12 e 14.30

Tutte queste 5 corse transiteranno via Lugano-Porlezza: i passeggeri di queste corse dovranno essere in possesso di documento valido per l'espatrio.

Per il servizio sulla Tremezzina solo una volta alle 14.30 sarà possibile arrivare sino ad Argegno, attraversare a piedi e riprendere il bus a Colonno.

