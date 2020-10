Modifiche sulla linea ferroviaria Como-Saronno-Milano

Anche nella giornata di domani, 7 ottobre, un treno all'ora della linea Como-Saronno-Milano sarà attestato a Como Borghi in modo da evitare parzialmente la chiusura dei passaggi a livello, con minori ripercussioni sulla circolazione, come richiesto dal Comune di Como in accordo con Regione Lombardia, considerando le criticità per la viabilità in Convalle con l’esondazione del lago e i nuovi tempi di chiusura dei passaggi a livello.

Come ieri e oggi, domani i treni in partenza da Milano Cadorna al minuto '13 termineranno la corsa nella stazione di Como Borghi al minuto '10; i treni in partenza dalla stazione di Como Lago al minuto '46 partiranno invece dalla stazione di Como Borghi al minuto '51. I treni in partenza al minuto '43 da Milano Cadorna e in partenza al minuto '16 da Como Lago effettueranno il servizio regolarmente.

L'Amministrazione comunale ha istituito delle navette provvisorie fra le fermate di Como Lago e Como Borghi, grazie al supporto della Croce Rossa Italiana - Comitato di Como.

