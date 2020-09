Canone Rai: come e chi può richiedere il rimborso

Chiunque disponga di un apparecchio televisivo è dovuto a pagare il canone Rai, si sa: il suo importo è di € 90,00 e deve essere pagato una sola volta a famiglia

La legge di stabilità del 2016 ha decretato la sua rateizzazione nella bolletta dell'energia elettrica e quindi addebitato automaticamente a coloro che sono titolari di una utenza elettrica.

E' possibile però richiedere il rimborso del canone RAI nel caso in cui l'addebito in bolletta non sia dovuto. I soggetti che possono effettuare questa richiesta sono i seguenti:

- cittadini 'over 75'

- persone con un reddito non superiore ad € 6.713,98

- coloro che lo hanno pagato in altra forma o che ne sono esenti per effetto di specifiche convenzioni internazionali

Come richiedere il rimborso del canone Rai

La richiesta di rimborso può essere presentata anche da un erede, in relazione ad utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto. La richiesta va compilata attraverso un apposito modello scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link.

La richiesta può essere presentata anche fisicamente mediante raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.