McDonald’s apre a Cantù e assume 50 persone

Aprirà a Cantù un nuovo ristorante della famosissima catena McDonald’s. Per questo motivo saranno messi a disposizione 50 posti di lavoro come Addetto ristorazione-crew. A questo link potrete trovare tutte le info su come inviare il vostro curriculum per candidarvi alle posizioni aperte. In fase di registrazione ci sarà un form da compilare. Nella prima parte dovrete indicare le vostre disponibilità nei festivi e feriali, la distanza dalla vostra abitazione al luogo di lavoro e rispondere ad altre domande poste dall'azienda. Ci sarà poi lo spazio per allegare foto e curriculum. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore.