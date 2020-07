Inps: come versare i contributi da lavoratore autonomo

In Italia, per poter usufruire della pensione è necessario che il lavoratore abbia regolarmente versato i contributi Inps. Questi devono essere versati anche da coloro che svolgono un'attività autonoma, le partite IVA.

I contributi previdenziali

Anche chi ha una partita IVA deve versare i contributi previdenziali., e più precisamente all’Inps, se si è artigiano, commerciante, o professionista senza cassa di previdenza, oppure alla Cassa professionale di appartenenza, se si è un professionista iscritto ad un albo o ordine professionale.

L’importo dei contributi da versare dipende dal tipo di attività che si svolge. In gerenale le attività imprenditoriali si possono raggruppate in tre grandi categorie:

- Artigiani e Commercianti;

- Lavoratori autonomi “senza cassa“;

- Professionisti con cassa autonoma.

Per ciascuno di queste categorie esistono i contributi fissi e i contributi a percentuale.

I lavoratori autonomi

I contributi previdenziali da lavoro autonomo derivano dallo svolgimento dell’attività di impresa regolata dagli articoli n. 2082 e seguenti del codice civile. L’art. 2082 del codice civile definisce l’imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi. La professionalità dell’esercizio di attività d’impresa implica l’abitualità ma non necessariamente la continuità (per chi esercita, ad esempio, un'attività stagionale), né la esclusività o prevalenza (per esempio, per chi gestisce un locale nelle ore libere). Tuttavia, perché l’esercizio d’impresa determini il sorgere dell’obbligo contributivo, l’attività deve essere prevalente e cioè svolta in modo prevalente rispetto ad altre attività.

Dove versare i contributi

Nel caso dei lavoratori autonomi, i contributi vanno versati obbligatoriamente all'Inps (nel caso di artigiani, commercianti, professionisti senza cassa di previdenza), oppure alla cassa professionale di appartenenza se si è un professionista iscritto all'albo o a un ordine professionale (come medici, avvocati, giornalisti).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni visitare il sito dell'Inps.