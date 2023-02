Come aprire un b&b in provincia di Como

Negli ultimi anni, anche a Como (forse un po' in ritardo sul resto del mondo) è scoppiato il boom dei Bed & Breakfast. Lo scorso anno per la prima volta hanno sorpassato gli alberghi per numero di posti letto, nonostante anche questo settore sia stato anch'esso in crescita anche in città e non solo sul Lago di Como.

Per chiunque ci stia pensando, il portale bed-and-breakfast.it ha dedicato una sezione, a chi è interessato ad aprire un b&b, a chi già lo possiede e ha bisogno di informazioni su alcuni aspetti di gestione e burocrazia, a chiunque sogni un giorno di aprirne uno tutto suo ed è a caccia di consigli su come districarsi nel modo migliore tra adempimenti legali e strategie di comunicazione.

Come aprire un b&b in Lombardia

Per aprire un bed&breakfast in Lombardia è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune competente per territorio, dove è ubicata la struttura ricettiva. La SCIA è una segnalazione certificata d'inizio di un'attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione: la SCIA inoltre costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.

Tutto quello che c'è da sapere sui bed&breakfast

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Lombardia.