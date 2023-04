Cantù, una città che cresce

“C.C.C Una città che cresce è un progetto finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia. Capofila Mondovisione SCS Onlus e Partner di progetto: il Comune di Cantù e Cooperativa Sociale Questa Generazione. Tra gli obiettivi del progetto emergono il contribuire a creare momenti coinvolgenti di aggregazione sociale e supportare il benessere psico-sociale nelle nuove generazioni

con iniziative di ascolto psicologico, educativo e di sviluppo di comunità.

APEROL PSITZ

Presso il Teatro San Teodoro, Via Corbetta 7 - Cantù, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, si svolgeranno 4 incontri di confronto tra giovani per imparare a mettersi in gioco. Nello specifico gli incontri sono volti a sensibilizzare su tematiche chiave come l’orientamento scolastico e professionale e le opportunità di volontariato per lo sviluppo di soft e life skills.

Il programma:

- Martedì 18/04/23 - Perché fare Volontariato? Chi fa Volontariato? Dove fare Volontariato?“

- Martedì 16/05/23 - “Arriva l’Estate e anche opportunità di Lavoro Stagionale”

- Martedì 13/06/23 - “E ora cosa scelgo? Orientamento post – diploma”

- Martedì 05/09/23 - “Life Skills, le abilità che aiutano ad affrontare il quotidiano”

L’iniziativa è in collaborazione con Csv Insubria, Arci Mirabello, La Soglia e Fondazione Enaip Lombardia

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO

“Lo sportello psicologico è una sperimentazione di successo messa in campo dall’Amministrazione comunale per rispondere alle necessità delle nuove generazioni. Da quando è stato avviato, a novembre dello scorso anno, sono state molte le persone che hanno iniziato a frequentare il servizio con cadenza periodica e stiamo ancora accogliendo nuove persone che ci contattano per ricevere informazioni sul servizio. Il servizio è finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia attraverso la progettualità Generazione 22070.” Dichiara Michael Musetti, Psicologo del lavoro, Formatore e Operatore di Questa Generazione

Lo sportello psicologico d'ascolto è un supporto gratuito per i giovani dai 15 ai 34 anni. E' attivo tutti i martedì dalle 13.30 alle 17.30 presso Via Borgognone 12 o in modalità online. Per l'accesso: sportello.musetti@gmail.com