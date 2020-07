Scelta e revoca del medico e del pediatra, ecco come farlo online

Asst Lariana ha attivato un servizio on-line per la gestione delle pratiche amministrative relative agli uffici di Scelta e Revoca. Collegandosi al link (link che è pubblicato nella pagina del sito di Asst Lariana relativa ai servizi di Scelta e Revoca Servizi territoriali (Servizi ex Asl)/Scelta e revoca) si potrà compilare la richiesta per le seguenti pratiche:

- Scelta, revoca o modifica del medico di medicina generale

- Scelta, revoca o modifica del Pediatra

- Richiesta sostituzione tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi

- Richiesta sostituzione tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi del minore a carico

- Scelta in deroga del medico di medicina generale;

- Variazione dei propri dati anagrafici;

- Rinnovo dell'iscrizione al servizio sanitario regionale.

Una volta inserita la richiesta, saranno gli uffici a gestire direttamente le pratiche tramite un apposito portale di back office e il cittadino sarà contattato direttamente via mail e/o telefonicamente a seconda dei recapiti da lui lasciati.

Considerate le limitazioni all’accesso negli uffici imposte dall’emergenza Coronavirus, Asst ha cercato di riorganizzare i servizi in modo da facilitare il più possibile l’utenza. Dovendo evitare l’affollamento nelle sale d’attesa, l’accesso ai servizi territoriali, tranne qualche eccezione, può avvenire solo su prenotazione.