Contibruto economico per il nucleo famigliare in difficoltà

L’intervento economico consiste nell’erogazione di sussidi in denaro (a cadenza periodica) o una tantum (straordinario), rivolti a persone o nuclei residenti nel comune di Como, che si trovano in condizione di grave e documentato disagio economico sociale.

Il sostegno economico si inserisce all’interno di un più articolato progetto assistenziale teso a valorizzare le autonomie residue e le potenzialità (lavorative in primis) del nucleo familiare.

L’attivazione del servizio avviene dopo valutazione dell’Assistente Sociale, che predispone insieme al cittadino e alla sua famiglia il progetto assistenziale individualizzato con gli obiettivi da raggiungere e la risorsa più idonea al perseguimento dei medesimi. La situazione di bisogno economico è valutata considerando l'Isee e la situazione economica attuale del nucleo familiare richiedente. La prestazione è erogabile a seguito di presa in carico e valutazione socio-economica da parte del servizio sociale

Come si accede al servizio

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un familiare al Punto Unico di Accesso, previo appuntamento telefonico al numero verde 800-177-716

Normativa

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati [115 KB]

Informazioni

Punto unico di accesso ai Servizi Sociali