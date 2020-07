Consultori a Como: indirizzi e orari

Il consultorio familiare dell'Asst Lariana è un servizio del territorio che ha la finalità di promuovere e tutelare la salute della donna, del bambino, della coppia e della famiglia, avvalendosi della presenza di ginecologi, psicologi, assistenti sociali, ostetriche e assistenti sanitari. Anche in provincia di Brescia i consultori possono essere pubblici oppure privati accreditati. Per accedere al servizio è necessario richiedere un appuntamento: le prestazioni sono sempre gratuite, salvo alcune eccezioni per le quali è previsto il pagamento del ticket.

I servizi del consultorio

Per quanto riguarda i consultori pubblici di Brescia e dintorni, coordinati dall’Asst Spedali Civili, queste sono le principali prestazioni erogate:

Percorso nascita

Consulenza e assistenza alla gravidanza fisiologica (visite periodiche, prescrizione e valutazione esami).

Consulenza e assistenza alla gravidanza a rischio in collaborazione con i centri specialistici ospedalieri (visite periodiche, prescrizione e valutazione esami).

Corsi di accompagnamento alla nascita: In ogni sede consultoriale sono organizzati i corsi con il coinvolgimento anche dei papà. Si partecipa al corso nei due mesi precedenti al parto.

con il coinvolgimento anche dei papà. Si partecipa al corso nei due mesi precedenti al parto. Assistenza a domicilio a mamma e neonato dopo il parto (Servizio di Dimissione protetta): le neomamme che lo desiderano possono richiedere, compilando un apposito modulo disponibile in ospedale, un incontro a domicilio con una ostetrica o assistente sanitaria.

Consulenza e incontri di gruppo dopo parto: le mamme con i loro bambini si possono ritrovare in Consultorio allo scopo di parlare di allattamento e cure al neonato e confrontare esperienze, emozioni, fatiche;

Sostegno alla genitorialità: Sono organizzati incontri con mamme e papà per imparare ad osservare ed ascoltare il proprio bambino e condividere pensieri, emozioni, esperienze, intorno alla crescita dei figli.

Consulenza e assistenza per la diagnosi precoce dei tumori dell’apparato sessuale femminile: pap test, addestramento all’autopalpazione al seno, visite ginecologiche periodiche.

Interventi preconcezionali (prima della gravidanza) e per la infertilità/sterilità: consulenza sanitaria, visite ginecologiche, orientamento sui centri specializzati.

Consulenza per procreazione responsabile e contraccezione.

Assistenza all’interruzione volontaria di gravidanza.

Interventi relativi alla menopausa: informazione sugli aspetti biologici, relazionali e affettivi, consulenza sanitaria e visite ginecologiche.

Consulenza psicologica e sociale al singolo e alle coppie per quanto riguarda le aree della sessualità, della genitorialità, della gravidanza e dell’interruzione di gravidanza, del parto e del puerperio.

Consulenza di coppia quale percorso guidato per la gestione dei conflitti.

Incontri di gruppo con utenti su diverse tematiche quali la genitorialità, contraccezione, menopausa, educazione sessuale. Il gruppo favorisce la relazione, la riflessione e il confronto su temi di interesse comune. In ogni sede consultoriale gli operatori programmano e presentano le proposte di incontri di gruppo.

Progetti di educazione alla salute . In ogni consultorio viene programmato annualmente un piano di interventi di prevenzione.

. In ogni consultorio viene programmato annualmente un piano di interventi di prevenzione. Assistenza psicologica e sociale alle donne vittime di violenza.

Tutti gli indirizzi dei consultori Asst

CONSULTORIO DI COMO

Via Gramsci, 4

22100 Como

Tel. +39 031.585.8282

E-mail: consultorio.como@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

08:30-12:30

13:30-16:30

Martedì

08:30-12:00



Mercoledì

08:30-11:30

13:30-15:30

Giovedì

08:30-12:00



Venerdì

08:30-11:30



CONSULTORIO COMO VIA NAPOLEONA

Via Napoleona, 60

1° Piano Monoblocco

22100 Como

Tel. +39 031.585.5464

E-mail: consultorio.como.1@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

08:30-12:00



Martedì

08:30-12:00



Mercoledì

08:30-12:00



Giovedì

08:30-11:30

13:30-16:30

Venerdì

08:30-12:00



CONSULTORIO DI CANTÙ

Viale Madonna, 10

22063 Cantù

Tel. +39 031.706595 / +39 031.7073033

E-mail: consultorio.cantu@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

08:30-12:30



Martedì

08:30-12:30



Mercoledì

08:30-12:30



Giovedì

08:30-11:30

13:30-16:00

Venerdì

08:30-10:00



CONSULTORIO DI MARIANO COMENSE

Via F.Villa, 5

22066 Mariano Comense

Tel. +39 031.755222

E-mail: consultorio.mariano@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

Martedì

08:30-12:30



Mercoledì

08:30-12:30



Giovedì

Venerdì

08:30-11:30

13:00-15:00



CONSULTORIO DI PONTE LAMBRO

Via Verdi, 2

22037 Ponte Lambro

Tel. +39 031.6337935

E-mail: consultorio.pontelambro@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

08:30-12:00



Martedì

08:30-11:30

13:30-15:30

Mercoledì

08:30-12:00



Giovedì

08:30-12:00

14:00-15:30

Venerdì

08:30-12:30



CONSULTORIO DI OLGIATE COMASCO

Via Roma, 61

22077 Olgiate Comasco

Tel. +39 031.999471

E-mail: consultorio.olgiate@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

08:30-12:30



Martedì

08:30-12:30

14:00-16:00

Mercoledì

08:30-12:30



Giovedì

08:30-12:30



Venerdì

08:30-10:30



CONSULTORIO DI FINO MORNASCO

Via Trieste, 5

22073 Fino Mornasco

Tel. +39 031.883011

E-mail:

consultorio.finomornasco@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

08:30-11:30

14:00-15:30

Martedì

08:30-12:00



Mercoledì

08:30-12:30

13:30-15:30

Giovedì

08:30-12:00



Venerdì

08:30-12:00



CONSULTORIO DI MENAGGIO

Via Diaz, 12

22017 Menaggio

Tel. +39 0344.369105

E-mail: consultorio.menaggio@asst-lariana.it

Giorno Orario

Lunedì

08:30-12:30

13:30-16:00

(solo su app.to)

Martedì

08:30-12:30

13:30-16:00

Mercoledì

Giovedì

09:00-12:00

13:30-16:30

Venerdì